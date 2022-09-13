انتداب خبراء المعمل الجنائى لبيان سبب حريق مطعم كبدة فى كرداسة

أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامه بالجيزة، خبراء المعمل الجنائى لفحص حريق شب بمطعم كبدة بمنطقة كرداسة ، لبيان سبب الحريق وكيفية اشتعاله وبدايته ونهايته والعوامل التي ساعدت على امتداد النيران، وعما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بالجيزة بسرعة التحريات حول الواقعة .

اشتعل حريق بمطعم "كبدة" فى كرداسة، صباح اليوم الثلاثاء، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بمطعم فى كرداسة، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، إلى مكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين من خلال المعاينة أن الحريق اشتعل بمطعم "كبدة"، ولم يسفر عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.