العربية: القوات الأوكرانية رفعت علمها على مناطق حدودية مع روسيا

كتب أحمد عرفة

قال مراسل قناة العربية في خاركيف، في خبر عاجل بثته القناة منذ قليل، إن القوات الأوكرانية رفعت علمها على مناطق حدودية مع روسيا.

وفى وقت سابق قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن وجود عالم أحادي القطب أصبح أمرا مستحيلا، بينما تتداخل وتتصدع على نحو خطير أسس هذا النظام".

وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، "نحن نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادي القطب واستحالة وضع يُشرع فيه (المليار الذهبي) القواعد في الاقتصاد والسياسة"، مشددا على أن مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشان شو قد أعلن أثناء زيارته لموسكو مؤخرا أن المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة، هي من المجالات المهمة في التعاون الاستراتيجي بين روسيا وبلاده.