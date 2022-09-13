الرئاسة الروسية: وجود عالم أحادى القطب أصبح أمرا مستحيلا

أ.ش.أ

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف "إن وجود عالم أحادي القطب أصبح أمرا مستحيلا، بينما تتداخل وتتصدع على نحو خطير أسس هذا النظام".

وأضاف بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء، "نحن نتفق ونتناغم مع الرفاق الصينيين من حيث استحالة استمرار وجود العالم أحادي القطب واستحالة وضع يُشرع فيه (المليار الذهبي) القواعد في الاقتصاد والسياسة"، مشددا على أن مثل هذا الوضع لم يعد ممكنا.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشان شو قد أعلن أثناء زيارته لموسكو مؤخرا أن المعارضة المشتركة لسياسة الهيمنة والمضايقة والقوة، هي من المجالات المهمة في التعاون الاستراتيجي بين روسيا وبلاده.

وبشأن ما إذا كان قد تم اتخاذ قرار بشأن شبكة الأمان المالي وسط محاولات إنهاء "الدولرة"، قال بيسكوف "إن القرار بشأن شبكة الأمان المالي وسط إنهاء "الدولرة" سيتم الانتهاء منه كجزء من عملية الميزانية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أمس بأن عملية إلغاء دولرة الاقتصاد العالمي باتت أمرا حتميا، مطالبا، خلال اجتماع في موسكو مع الحكومة، مناقشة ميزانية روسيا للسنوات الثلاثة المقبلة بالتركيز على التنمية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كبرى وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن بلاده تتعامل بكل ثقة مع الضغوط الخارجية، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير وقائية فعالة وإطلاق آليات لدعم الصناعات الرئيسية.

وفي شأن آخر، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف "إن واشنطن تقدم لكييف معلومات حول مواقع المنشآت الحيوية في محطة زاباروجيا النووية لقصفها بالصواريخ والمدفعية الثقيلة"، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع كارثة أكبر بكثير من مما حدث فى تشيرنوبل وفوكوشيما.

ومن جهته، قال عضو إدارة مقاطعة زاباروجيا فلاديمير روجوف "إن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجوم واسع النطاق في منطقة المحطة النووية وتنشر راجمات صاوريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر على خط التماس".

وفي سياق ذي صلة، رأت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن ما ظهر على ساحة المعركة في إقليم خاركيف خلال الأيام الأخيرة كان نقطة تحول ملحوظة في معركة أوكرانيا لمقاومة العملية العسكرية الروسية.

وقالت الصحيفة "إن الهجوم المضاد في خاركيف كشف الحسابات الخاطئة الكارثية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أوكرانيا ستنهار، حيث سيطرت القوات الأوكرانية على كل إقليم خاركيف تقريبا، الأمر الذي أدى إلى تراجع شهور من التقدم الروسي".