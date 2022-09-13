التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه خلال لعبه داخل مسكنه بالصف

أحمد إسماعيل

صرحت النيابة العامة بالجيزة ، بدفن طفل لقى مصرعه نتيجة لعبة داخل مسكنه بالجيزة ، وكلفت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

استمع النيابة لأقوال أفراد أسرة الطفل، وذكروا أن الطفل خلال اللعب بواسطة حبل "المرجيحة"، التف حول رقبته، مما أسفر عن تعرضه للاختناق ومصرعه.

وناظرت النيابة جثة الطفل، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، سوى أثار التفاف الحبل حول رقبته، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل خلال اللعب، التف حبل حول رقبته، ما أسفر عن اختناقه ومصرعه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.