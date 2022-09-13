إحباط عملية بيع كمية كبيرة من زيت التموين المدعم بالسوق السوداء فى قنا

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مباحث التموين بمركز نجع حمادى، شنت حملة تموينية مفاجئة على أحد المخازن بمنطقة الألمونيوم، أسفرت عن ضبط 415 كرتونة زيت تموين مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وأضاف الداودى أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشددا أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة، حتى يصل الدعم لمستحقيه، موجها مسئولى التموين بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ توزيع السلع المدعمة، وضبط تجار السوق السوداء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط 415 كرتونة تحتوى على 4980 زجاجة زيت وزن 1 لتر مدعم ومحظور تداوله بالأسواق، وذلك بغرض الاحتكار وبيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.