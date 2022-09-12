نائب محافظ القاهرة توقع بروتوكولا مع هيئة النظافة لصيانة شارع الأشراف

كتب سيد الخلفاوى

وقعت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بروتوكلا مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والإنارة بالقاهرة برئاسة اللواء ايهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة في ضوء استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة القاهرة وتماشيا مع التوجيهات العامة للدولة وسياستها بالاهتمام بالتعاون المثمر البناء بين اجهزة ومؤسسات الدولة من خلال تولي الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة صيانة وامن شارع الأشرف بنطاق حي الخليفة وحديقة قنديل ام هاشم بالسيدة زينب بعد أعمال التطوير ورفع كفاءة مسار مزارات آل البيت والتي تولت أعمال تطويره المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة حفاظا على ما تحقق من اعمال التطوير.

يهدف البروتوكول الى تولى الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة استلام شارع الاشرف بنطاق حي الخليفة بطول 600 متر تقريبا وحديقة قنديل ام هاشم بنطاق حي السيدة زينب ضمن مسار مزارات آل البيت من خلال توفير عناصر الامن والحراسة والصيانة ووسائل النقل الكهربائية وفقا لمتطلبات الامر وخطة التشغيل.

كمل يشمل البروتوكول توفير عمال النظافة بنظام تشغيل الورديات و عمال حدائق لتقليم الاشجار ورعاية المزروعات وتوفير عناصر الامن وفقا للاشتراطات المعتمدة من جانب الشركات المتخصصة في هذا المجال مع توفير فريق متكامل للصيانة يتولى التدخل العاجل لصيانة المهمات التي تحتاج الى صيانة ومنها وحدات الاضاءة بشارع الاشرف وقنديل حديقة ام هاشم واستبدال التالف منها وفقا للنسق المتميز بالموقعين مع دهان ما يتلف من واجهات العقارات المطلة على الشارع وفقا للآلية التي تم استخدامها في عملية التطوير الى جانب تنفيذ البوابات المعتمدة من قبل الاستشاري الخاص بالمشروع .

وفي نفس السياق يضم البروتوكول العمل على تحديد سيارات لخدمة الرواد وتحديد نقاط تمركز بطول المسار مع انشاء سيارات لبيع الاطعمة متنقلة بالشارع و وحدات على سور منتزه الخليفة بشارع الاشراف وكذا بحديقة قنديل ام هاشم وفقا للرسومات والتصميم المعتمد والذي يحاكي اعمال التطوير التي تمت والاحتفاظ بالموقع الحضاري.

ورحبت المهندسة جيهان عبد المنعم بتوقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة والتى تعد شريكًا استراتيجيًا هامًا، لدعم مشروعات المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة لتحقيق عنصر الاستدامة والمحافظة على ما تم من اعمال خاصة بالمشروعات ذات القيمة التاريخية المتميزة مثل تطوير ورفع مسار مزارات آل البيت والتي سيكون لها عائد على الاقتصاد القومي ومنه وكذا تطوير مستوى ومفهوم السياحة الترفيهية الداخلية والدينية لما يحتويه المسار على عدد من الاضرحة والمقامات لبيت أل النبوة والذي لهم مكانة عالية في نفوس المصريين .

واستعرضت خلال مراسم توقيع البروتوكول ما انجزته المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وحي الخليفة من اعمال رفع كفاءة وتطوير شارع الاشراف لكونه احد الطرق الهامة والشريان الرئيسي بمسار مزارات آل البيت وهو احد المشروعات التي تبنتها الدولة لتعزيز قدرات السياحة الداخلية و الدينية من خلال رفع كفاءة الشارع والذي يتميز بوجود العديد من مساجد ال البيت وهو ما يجعله مقصدا للسياحة الدينية من الطراز الاول، و ذلك عقب الانتهاء من تنفيذ مشروع تغيير خطوط الصرف الصحى بالدفع النفقي 600 مم وازالة العقارات الصادر لها قرارات ازالة ورفع كفاءة العقارات والحفاظ على قيمتها التراثية وتركيب الانترلوك والاضاءة لاظهار جماليات وطراز المعمار الى جانب تنفيذ اعمال التجميل والتشجير بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل والانارة بالقاهرة .

كما وجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الشكر لمهندسي الدعم الفني و مسئولي متابعة المشروعات القومية ولجميع الاجهزة التنفيذية بحي الخليفة على الجهود العظيمة التي بذلت على مدار عام كامل تكللت جهودهم بخروج الاعمال بالمظهر اللائق بما يلائم عظمة وجلال المزارات الموجودة على طول المسار.

حضر توقيع البروتوكول عن الهيئة العامة للنظافة العميد عبد الهادي شعبان مدير عام هيئة النظافة و سحر علام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والمهندسة رحاب اباظة رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية و احمد رفعت مدير عام مكتب رئيس مجلس ادارة الهيئة والمهندس محمود منصور مدير عام المكتب الهندسي والمهندس اسعد محمد مدير الورش الانتاجية بالهيئة.

وعن المنطقة الجنوبية المستشار ايمن النحال المستشار القانوني بالمنطقة الجنوبية والدكتور مهران عبد اللطيف مدير عام مكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية و كريم عادل مسئول العلاقات العامة والاستاذة فيفي عبد الغني سكرتير عام حي الخليفة والمهندسة سارة ابراهيم والمهندسة دعاء احمد من الدعم الفني و اسلام عادل مدير الاتصال السياسي بالمنطقة الجنوبية و المهندس احمد ابراهيم مدير الاسكان بحي الخليفة والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية توثيقا لهذا الحدث الكبير .