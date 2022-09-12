اليوم السابع
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مياه البحر الأحمر تستضيف مؤتمر إنشاء وإصلاح المرافق بدون حفر

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:03 م
مياه البحر الأحمر تستضيف مؤتمر إنشاء وإصلاح المرافق بدون حفر جانب من المؤتمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تستضيف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر الجارى، مؤتمر إنشاء وإصلاح المرافق بدون حفر.
 
وأكدت الشركة فى بيان لها، أنه يتم تنفيذ المؤتمر بالتنسيق مع الجمعية المصرية لتكنولوجيا انشاء وإصلاح المرافق بدون حفر بحضور قطاعات المشروعات والتشغيل والصيانه والتحلية والمخطط العام ومشاركة عدد من الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ويساهم المؤتمر في رفع كفاءة ومهارات العاملين بمختلف قطاعات الشركة.
 
 
 

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شركة مياه الشرب والصرف الصحي

مؤتمر انشاء وإصلاح المرافق بدون حفر



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