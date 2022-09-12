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مودرن جاس لسكان "القلج والجبل الأصفر": لا يوجد تحصيل لرسوم التعاقد من المنازل

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:43 م
مودرن جاس لسكان "القلج والجبل الأصفر": لا يوجد تحصيل لرسوم التعاقد من المنازل تنويه
كتبت -مروة الغول

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ناشدت الشركة الحديثة للغاز الطبيعي "مودرن جاس" إحدى شركات قطاع البترول في بيانٍ لها على "صفحتها الرسمية" بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عملاء منطقة "القلج والجبل الأصفر" بمحافظة القليوبية، بعدم دفع أي مصاريف للتعاقد أو أعمال خدمة العملاء الخاصة بأعمال الغاز الطبيعي من استبدال أو تعديل أو إضافة أو تشغيل، إلا من خلال مقر التعاقد بالشركة بالعنوان التالي:
 
العنوان : عمارة صدقي هيكل بشارع الجمهورية بالقلج – و أمام قاعة ألف ليلة و ليلة.
 
وأضافت الشركة، أنه لا يوجد أي تحصيل لأي مبالغ خاصة بالتعاقد من المنازل.
 
 
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