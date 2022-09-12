مصرع فلاح على يد حداد بطلق نارى لخلاف على قطعة أرض بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى فلاح بمنطقة الجديدة التابعة لمركز المنزلة شمال محافظة الدقهلية، مصرعه بطلق نارى على يد حداد، بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ بمصرع فلاح بطلق خرطوش في ناحية منطقة الجديدة التابعة لمركز المنزلة.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع محمد السعيد عبد المجيد مقيم الجديدة مركز المنزلة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى مستشفى المنزلة المركزى، وتبين إصابته بطلق خرطوش عن قرب، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

كشفت التحريات والفحص، أنه نشب خلاف مع أحد جيرانه على قطعة أرض بمنطقة الجديدة دائرة المركز، وحصل المجنى عليه على حكم قضائى لصالحه، مما أدى إلى غضب المتهم، فقام بالانتقام وإطلاق النار عليه، وجارى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان، وبيان أسباب الوفاة.