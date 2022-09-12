اليوم السابع
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محمود 62 عاما يتحدى الإعاقة: "بشتغل بذراع واحد من أجل أسرتى.. والشغل مش عيب"

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 04:00 ص
محمود 62 عاما يتحدى الإعاقة: "بشتغل بذراع واحد من أجل أسرتى.. والشغل مش عيب" محمود 62 عاما يتحدى الإعاقة
المنوفية - محمد فتحى

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لم تمنعه إعاقته من العمل وتحدى البطالة رغم وصوله عمر الـ62 سنة، هو محمود محمد الدعوسى يعمل بذراع واحد منذ ولادته، ولكنه يتحدى الصعوبات لتوفير احتياجات أسرته.

ويقول محمود محمد الدعوسى والمقيم بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والمولود بذراع واحد صاحب الثانية والستين من العمر أعمل منذ الثانية عشر من العمر رغم إعاقتى، لكى أستطيع العيش مثلى مثل باقى البشر، حيث عملت لأكثر من عمل حر فى محافظة القاهرة فى المغاسل الخاصة بغسيل السيارات والدراجات النارية، وأجدت العمل فى المهنة .

ويضيف محمود الدعوسى، لدى أربع أبناء 3 الإناث وولد وحيد والحمد لله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استطعت أن أقوم بتزويج أنجالى الإناث وتجهيزهن بأحسن الأجهزة وتوفير كافة متطالبتهم .

ويؤكد أنه رغم بلوغه سن المعاش إلا أنه لا يستطيع الجلوس فى المنزل نهائيا بدون عمل، موضحا أن ذلك نظرًا لأننى أعشق العمل والاجتهاد لكى أقوم بتوفير كافة متطلبات أسرتى، قائلا: "الشغل مش عيب والعيب أن الواحد فين يقعد من الشغل ويمد إيده للناس وربنا بيقوى كل واحد على عمله ".

وطالب محمود صاحب الـ62 عاما، الشباب بالكفاح والعمل لكى يستطيعوا تحقيق أحلامهم، مشيرا إلى أنه يتاقضى معاش 1200 جنيه شهريا ويعمل من أجل توفير كافة احتياجات أسرته.

عم محمود

عم محمود

 

عم محمود اثناء العمل
عم محمود اثناء العمل

متحدى الإعاقة

محافظة المنوفية

قرية سدود

عامل فى مغسلة سيارات



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