محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية بمدينة الأمل

قنا - صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال البنية التحتية بمدينة الأمل بنجع حمادى، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، واللواء إبراهيم محروس، واللواء أشرف محمود، والعميد محمد شاهين، ممثلي الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني ومسئولي الكهرباء والطرق والنقل وهيئة الطرق والكباري ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز والاتصالات وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض محافظ قنا، الموقف التنفيذي لأعمال تمهيد الطرق الداخلية بمدينة الأمل والبالغ طولها 30 كيلو متر، حيث بلغت نسبة التنفيذ الاجمالية 90 % و تم الإنتهاء من 7 مجاورات بنسبة 100 % وجارى الإنتهاء من من أعمال الحفر والردم بالمجاورتين المتبقيتين، موضحا أن كافه الشوارع بالمدينة أصبحت جاهزة للبدء في تنفيذ خطوط وشبكات المرافق من خلال مد الخطوط على جوانب الطرق الرئيسية أسفل الأرصفة بما يسمح بإصلاح الأعطال مستقبلا دون إحداث أى أضرار فى طبقة الأسفلت أو تعطيل حركة السير، حفاظًا على المظهر الحضارى للمدينة.

وقال محافظ قنا، إن العمل يجرى على قدم وساق للإنتهاء من أعمال البنية التحتية فى أسرع وقت، موجها شركة الكهرباء بسرعة الإنتهاء من إعداد الدراسات والمقايسات لتحديد الأحمال المطلوبة تمهيدا للبدء فى مد الكابلات الأرضية ضمن شبكة المرافق المزمع تنفيذها، مشيرا إلى أنه عقب البدء في أعمال توصيل خطوط الغاز وكابلات الكهرباء والاتصالات سيتم البدء في أعمال رصف الطرق.

يذكر أن مدينة الأمل تقع على مساحة 1539 فدان ‪تم تقسيمها إلى 11820 قطعة بمساحة 240 م لكل قطعة، سيتم توزيعها على أعضاء 60 جمعية، ومن المقرر أن تستوعب المدينة 250 ألف نسمة وسوف تضم العديد من المؤسسات الخدمية (تعليمية – صحية – إدارية – اجتماعية – ثقافية – رياضية – أمنية – بريدية - محطات وقود – منشآت ترفيهية - مسطحات خضراء).