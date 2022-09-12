محافظ بورسعيد يهنئ بطل السباحة أحمد أسامة لنجاحه في عبور "المانش"

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة، اليوم الإثنين، للشاب أحمد أسامة، ابن بورسعيد، وذلك لنجاحه في عبور "المانش" بشكل فردي لمسافة 42 كيلو بين إنجلترا وفرنسا وذلك في حوالي 14 ساعة متصلة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالجهد الذي بذله ابن بورسعيد ومدربه لعبور بحر "المانش" الذي يعد من أصعب البحار فى العالم، وتغلبه على الصعاب التي واجهته من تيارات مائية صعبة وطقس متقلب، ليرسم ملحمة بطولة جديدة للشباب المصري، وإنجاز جديد لأبناء بورسعيد الباسلة في المجال الرياضي، وذلك استمرارًا للإنجازات التي حققها أبناء بورسعيد في البطولات المحلية والقارية والعالمية بالألعاب الجماعية والفردية على حد سواء.

يشار إلى أنه سبق وأن نجح الشاب المصري في عبور "المانش" بشكل جماعي ضمن الفريق الذي يضم بجواره السباح: محمد الحسيني - من ذوي الهمم - والسباحة: شيرويت حافظ، تحت قيادة السباح العالمي خالد شلبي.