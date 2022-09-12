محافظ بني سويف يناقش مستجدات تنفيذ أعمال الرصف للعام المالي الحالي

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة النقل المهندس ناصر فراج، الموقف التنفيذي لنشاط الرصف للعام المالي الحالي والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي،والتي تتضمن كافة تفاصيل الخطة والتي تشمل أعمال رصف وإعادة واستكمال رصف وتأهيل ورفع كفاءة وتوسعة، لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين في النقل والانتقال وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المرافق الحيوية.

حيث أكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسى.

كما ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لخطة الرصف الخاصة بمدينة سمسطا ، حيث أشار المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل إلى أن خطة العام الحالي لنشاط الرصف تشمل رصف 145 شارعًا بتكلفة تصل إلى 184 مليون جنيهاُ على مستوى مراكز المحافظة، والتي تشمل أيضًا رصف أكثر من 30 شارع ترابي ، مؤكدا على أن أعمال رصف مدينة سمسطا تسير بمعدلات مميزة ويجري متابعتها بشكل يومي.