محافظ بني سويف يفاجئ فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة ويوجه بتلافي بعض الملاحظات

بنى سويف هانى فتحى

فاجأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بزيارة تفقدية ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتأكد من توافر المواد الغذائية والسلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، فضلا عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير جميع السلع الغذائية واللحوم للمواطنين

حيث تجول المحافظ داخل المكان، للاطمئنان على موقف السلع التموينية والاستراتيجية وتوافر السلع وأصنافها ، وكذلك السلع المُضافة حديثاً إلى منظومة التموين، خاصة بعد زيادة الدعم الإضافي للبطاقات التموينية المستحقة ، كما تم الاطلاع على السجلات والموقف السلعي بشكل عام

وأبدى محافظ بني سويف ملاحظاته فيما يتعلق بالإعلان عن الأسعار وطريقة عرض اللحوم ونقص بعض السلع ، منها : البيض ، مستوضحا من المواطنين "الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة "،عن الأسعار وتوافر السلع الأساسية ومستوى تقديم الخدمة المقدمة لهم ، حيث كلف المحافظ وكيل وزارة التموين بزيارة الفرع وسرعة تلافي الملاحظات

كما شدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة القادمة وفروع الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية؛ للتأكد من توافر السلع للمواطنين، ومواجهة كافة صور احتكار السلع والغش التجاري والمغالاة في الأسعار، خاصة في السلع الأساسية والتموينية ، موجهاً بضرورة الإعلان عن أماكن المجمعات الاستهلاكية والتخفيضات التي تقدمها للمواطنين، مع بيان أسعارها والاطمئنان على توافرها بالكميات المناسبة لأهالي المحافظة

وعقب مغادرة المحافظ لمقر الشركة، انتقل وكيل وزارة التموين إلى فرع الشركة، لتنفيذ تكليفات المحافظ، حيث تم اتخاذ عدد من الاجراءات حيال الملاحظات التي وجه بتلافيها المحافظ وضمان عدم تكرارها ، وتم التنبيه والتشديد بوضع السعر على كافة أنواع السلع، وأنه سيتم المتابعة اليومية للتأكد من استمرار تنفيذ هذه التعليمات

وقام وكيل وزارة التموين ، تنفيذا لتكليفات محافظ بني سويف ، بإعداد مذكرة لوزارة التموين لتعزيز ميزانية شراء البيض وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين من خلال فروع الشركة المصرية والمجمعات الاستهلاكية ، وكذا كافة السلع الحرة ، خاصة سلعة السمن.



خلال جولة المحافظ



خلال جولة المحافظ