قلق العودة إلى المدرسة.. اعرف أهم النصائح لمساعدة طفلك على التأقلم

كتبت ميرفت رشاد

في كل عام ، يشعر معظم الطلاب ببعض القلق بشأن العودة إلى المدرسة، هذا أمر طبيعي مع التغيير في الروتين والمجهول لما سيجلبه العام الدراسي الجديد مما يتسبب في الشعور بالترقب والقلق، كما أن الأطفال الصغار يشعرون بالتوتر والخوف بشأن ترك والديهم، وفى السطور القادمة سنوضح عدد من الطرق لمساعدة طفلك على التعامل مع قلق العودة إلى المدرسة ، وفقا لما نشره موقع " childrens".

لماذا يصاب الأطفال بالقلق من العودة إلى المدرسة؟

تكوين الصداقات

مخاوف من التنمر

الضغط االدراسى للحصول على درجات جيدة

دخول مدرسة جديدة

ما هي العلامات التي يشعر بها طفلك بالقلق حيال المدرسة؟

إذا كنت قلقًا من أن طفلك يشعر بالقلق بشأن المدرسة ، فاحذر من التغييرات في سلوك طفلك ومزاجه.

يمكن أن تشمل علامات القلق ما يلي:

اضطرابات في النوم

زيادة الانفعال

قلة التركيز

طاقة أقل

فقدان الشهية

أعراض جسدية مثل الغثيان وآلام المعدة وتوتر العضلات أو الدوخة

رفض الذهاب إلى المدرسة

الحزن أو البكاء

نصائح للمساعدة في إدارة قلق طفلك من العودة إلى المدرسة

قد تعتمد الطريقة التي تدعم بها طفلك عند عودته إلى المدرسة على ما يشعر به وعمره، من المرجح أن يعاني الأطفال الأصغر سنًا من قلق الانفصال ويحتاجون إلى الطمأنينة بشأن الابتعاد عنك، قد يشعر الأطفال الأكبر سنًا بمزيد من الترقب بشأن الضغوط الاجتماعية أو الدراسية.

اطرح أسئلة :تحقق من صحة المخاوف التي قد تكون لدى طفلك من خلال طرح أسئلة مفتوحة، انتبه لمشاعر طفلك واستمع لمخاوفه.

ساعد طفلك على الشعور بالاستعداد : اشرح لطفلك ما تعرفه عن شكل العام الدراسي أو الفصل الدراسي لمساعدته على الاستعداد عقليًا إن أمكن ، قم بزيارة المدرسة مع طفلك قبل اليوم الأول من الفصول الدراسية أو اسمح لطفلك بمقابلة معلمه.

كن قدوة : حافظ على هدوئك عندما يصبح طفلك قلقًا بشأن موقف ما، يراقب الأطفال الآباء لتعلم كيفية التعامل مع المحن والتواصل مع الأشخاص وحل المشكلات وإدارة النزاعات الشخصية. أظهر

تأكد من حصول طفلك على قسط كافٍ من النوم وأن يكون نشيطًا بدنيًا ويأكل طعامًا صحيًا. هذه العادات يمكن أن تدعم صحة الجسم والعقل السليم.