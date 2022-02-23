كيف يمكنك تقوية جهازك المناعي مع تقلبات الطقس؟

فاطمة ياسر

هناك العديد من الحميات الغذائية المتعارف عليها، والتي تسهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، كما توجد أنظمة غذائية الهدف منها تقوية الجهاز المناعي، ولكن بشكل عام القضاء على الوزن الزائد وتقوية المناعة تعتمد على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم.

وحول ذلك، أعلنت أخصائية التغذية الروسية الدكتورة ناتاليا كروجلوفا، أن اتباع حمية "البحر الأبيض المتوسط" يساعد على تعزيز مناعة الجسم، والحد من الإصابة بالعديد من الأمراض، بحسب ما نشرت وكالة " نوفوستي" الروسية.

وأكدت أخصائية التغذية، أن الحفاظ علي مناعة الجسم تعد من أبرز الحيل التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأمراض، ولذا على الجميع اتباع الحميات الغذائية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، ومن أبرزها حمية البحر المتوسط.

وأوضحت أن هذه الحمية تحتوي على الخضراوات في الأساس لأنها غنية بحمض الأسكوربيك ومضادات الأكسدة، وعنصر الزنك المهم للمناعة، والأسماك لأنها غنية بالأوميجا3 المهم لصحة الجسم، والدواجن لأنها تحتوي علي نسبة عالية من البروتين المهمة لصحة الجسم.

وأوضحت خبيرة التغذية بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة لحماية الجسم من الإصابة بالأمراض المنتشرة هذه الأيام وأبرزها الالتهابات الفيروسية وكورونا.