فوائد مذهلة للجلوس على الأرض أثناء تناول الطعام

كتبت إيناس البنا

على عكس الآن عندما يفضل الجميع الجلوس على طاولة الطعام ويتناول الطعام، هناك طرق تقليدية لتناول الطعام على الأرض.

الجلوس على الأرض أثناء تناول الطعام موروث تقليدى أصيل في الأسرة المصرية، وتتبع العديد من ثقافات شرق وجنوب شرق آسيا أيضًا نفس التقليد وهذا له سبب قوي وراء ذلك، وهو معتمد من قبل خبراء الصحة.

فيما يلي بعض الأسباب المهمة التي تجعلك تجلس متقاطعة أثناء تناول الطعام على الأرض وفقًا لموقع "timesnownews":

يساعد على إنقاص الوزن

الجلوس على الأرض ثم النهوض إما لإزالة الصحن أو إعادة الملء يساعد في حركة الجسم السلسة التي تنظم الدورة الدموية، كما أنه يساعد على إنقاص الوزن وفعال في الاسترخاء وتهدئة عقلك، وبالتالي عدم السماح لك بالإفراط في تناول الطعام.

يحسن وضعية جسمك

الجلوس قرفصاء على الأرض مثل أداء بعض أنواع اليوجا، تساعد في الحفاظ على وضعية جيدة عن طريق الحفاظ على استقامة الظهر والعمود الفقري، يعطي المرونة ويقوي عظام الجزء السفلي من الجسم.

يحسن الهضم

الوضعية يساعد على الهضم ويعزز تنظيم عصارات الجهاز الهضمي التي تبقيك بصحة، كما أنه يحفز عضلات البطن التي تساعد على زيادة حموضة المعدة.

يريح العقل

وضعية الجلوس على الأرض مثالية للتأمل وتساعد على تخفيف التوتر عن طريق الحفاظ على العقل مسترخيًا وهادئًا.

يساعد على تحسن الترابط الأسري

يساعد الجلوس على الأرض أثناء تناول الطعام في تعزيز الترابط الأسرى ، وحتى الاسترخاء ، مما يجعل الجميع سعداء ومرتاحين.