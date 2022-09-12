ضربات أمنية لأباطرة الكيف.. ضبط ديلر المخدرات في عين شمس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – مقص معدنى).
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء علاء بشندي إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة