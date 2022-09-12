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ضربات أمنية لأباطرة الكيف.. ضبط ديلر المخدرات في عين شمس

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:52 ص
ضربات أمنية لأباطرة الكيف.. ضبط ديلر المخدرات في عين شمس حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
 
وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – مقص معدنى). 
 
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء علاء بشندي إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.
 
 

تنفيذ الاحكام

الداخلية

حوادث

حملات امنيه



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