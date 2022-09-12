ضربات أمنية لأباطرة الكيف.. ضبط ديلر المخدرات في عين شمس

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (عاطل ، سيدة - مقيمان بدائرة القسم)، وبحوزتهما (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتمكنت وحدة مباحث القسم بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) وبحوزتها (عدد من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول – مقص معدنى).

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء علاء بشندي إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.