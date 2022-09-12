اليوم السابع
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ضبط سرداب أسفل جدار جيري بمنزل مواطن ينقب عن الآثار بسوهاج

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:30 ص
ضبط سرداب أسفل جدار جيري بمنزل مواطن ينقب عن الآثار بسوهاج التنقيب عن الاثار ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التعدى على التراث الأثرى بالبلاد.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة سوهاج) بالحفر والتنقيب غير المشروع بقصد البحث عن الآثار بمسكنه.

تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمسكنه وأمكن ضبطه.. حيث عُثر على حفرة بعمق  10 أمتار تقريباً تنتهى بسرداب به جدار من الحجر  الجيرى، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر.. بالعرض على الجهات المختصة  أفادت بأن الحفر بغرض البحث والتنقيب عن الآثار وأن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


اثار

تنقيب عن الاثار

الداخلية

حوادث



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