رئيسا إيطاليا والبرازيل يعلنان حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

كتبت: هناء أبو العز

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية والمقرر إقامتها يوم الاثنين القادم.

وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أن الرئيس الإيطالي هو أحدث زعيم عالمي يؤكد حضوره للجنازة إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

من جانبه، أعلن رئيس البرازيل جايير بولسونارو، قبوله دعوة لحضور جنازة الملكة الراحلة، كما أعلنت جزر سليمان الحداد ثلاثة أيام على وفاة الملكة إليزابيث الثانية اعتبارا من اليوم، واعتبار أول أيام الحداد عطلة عامة، وفقا لما ذكره تليفزيون نيوزيلندا.

وقد توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما بعد أن حكمت لمدة 70 عاما، وستقام الجنازة الرسمية لها يوم 19 سبتمبر الجاري في كنيسة "وستمنستر أبي" في لندن.