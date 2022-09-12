حياة كريمة.. جامعة سوهاج تواصل قوافلها البيطرية المجانية بقرية الشيخ مسعود

سوهاج محمود مقبول

تواصل كلية الطب البيطرى بجامعة سوهاج، تنظيم قوافلها البيطرية المجانية لقري ومراكز المحافظة، حيث انطلقت لقرية الشيخ مسعود بمركز طهطا، وتم فحص وعلاج 253 حالة من الحيوانات من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، 53 حالة من الطيور، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، أن قرية الشيخ مسعود من القري المشمولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتطوير القري الأكثر احتياجاً وتحسين جودة الحياة لمواطنى الريف المصرى، مؤكداً على أن الجامعة تنظم العديد من القوافل البيطرية المجانية لزيادة الوعي البيطري بين أهالي القرى، وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بفحص وعلاج عدد من الحالات المرضية التي تنوعت بين أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية، مضيفاً أنه تم أخذ بعض العينات من الحالات المرضية لتحليلها بمعامل الكلية وإجراء الدراسات عليها بغرض الوصول لأسباب انتشارها، وكيفية الحد منها، وإجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت للتدخل الجراحي، إلى جانب تقديم كل الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين.

وأضاف الدكتور محمد الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمتخصصون فى الأمراض الباطنة والمعدة والجراحة والتناسليات، وأمراض الدواجن وغيرها من التخصصات، مشيراً إلى أن القوافل لها دور مهم في التدريب العملي للطلاب، حيث تم تدريبيهم على طرق الفحص والعلاج وكيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل مع أصحابها وجدير بالذكر أن غداً سيتم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية بمركز المنشاة بقرية الخنانسة غرب.



قافلة بيطرية بقرى سوهاج



قافلة طبيبة لجامعة سوهاج بالقرى



فحص الحيوانات بالقرى