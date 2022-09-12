محافظ سوهاج يفتتح حديقة ساقلتة العامة بتكلفة 5 ملايين جنيه.. صور

سوهاج - عمرو خلف

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، الحديقة العامة بمدخل مدينة ساقلتة، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، والنائب زكريا حسان، والنائب محمد لبيب، والنائب شعبان لطفي أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة ساقلتة، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان.

تقع الحديقة على مساحة 4 آلاف متر مسطح، بتكلفة 5 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتشمل 2 كافتيريا، 2 برجولة، عدد 16 مقعد، أحواض للزرع ونباتات الزينة والأشجار، بالإضافة إلى دورات المياه، والمشايات، وسور الحديقة المكسو بالحجر الهاشمي، والميكا، والبازلت.

ويأتي إنشاء الحديقة في إطار توجيهات محافظ سوهاج بشأن التوسع في إنشاء الحدائق العامة، وزيادة المساحات الخضراء لخلق متنفس للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن.