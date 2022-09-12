اليوم السابع
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المرور تحرر 21 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:50 ص
المرور تحرر 21 ألف مخالفة تجاوز للسرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (89501) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (21412) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
ونجحت الجهود في ضبط(455) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(7) مخالفات موقف عشوائى، و(7) مخالفات شروط التراخيص
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

وزارة الداخلية

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