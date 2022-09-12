المتحف القومي للحضارة: سنقدم مستنسخا من حجر رشيد بمناسبة 200 سنة على علم المصريات

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنّ 27 سبتمبر سيشهد الذكرى رقم 200 لعلم المصريات، وبالتالي، فإن وزارة السياحة والآثار فكرت في الاحتفال بهذه المناسبة بشكل مختلف يليق بالحضارة المصرية.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «من ضمن الأشياء التي فكرنا بها عرض مستنسخ بنفس النسب الحقيقية لحجر رشيد، جرى تصميمه بدرجة دقة عالية جدا، ونحاول من خلاله زيادة الوعي بالحضارة كجزء من الاحتفالية بـ200 سنة علم المصريات».

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: «لن نكتفِ بهذا الأمر، بل سننظم فعاليات مختلفة للأطفال وحجر رشيد حتى يفهم الأطفال قصة حجر رشيد، وجزء من دورنا التوعوي هو التوعية بأن هناك باحثين مصريين قدموا محاولات لفك رموز حجر رشيد قبل شامبليون».

وشدد، على أنّ الحضارة المصرية أصيلة، وحتى لو كان هناك أجانب ساعدوا في اكتشافات وتفسيرات، لكن يبقى أساس الأمر مصري وممتد طول الوقت.

من جهتها أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أن ملف الهوية المصرية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد اهتماما كبيرًا، ترسيخا للهوية المصرية وحفاظا على روح الانتماء بين المصريين وتقديم مصر للعالم كله، على غرار ما حدث في يوم نقل المومياوات المصرية، الذي أظهر تقدير الدولة المصرية تاريخها وآثارها وقدامى الملوك.