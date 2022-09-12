السجن 7 سنوات لمدرب كرة قدم بتهمة التعدي على لاعب ناشئ بقنا

قنا صابر سعيد

عاقبت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار عصام عيسى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامى عبد الجواد وأحمد عبد الحى قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، مدرب كرة قدم بالسجن 7 سنوات بتهمة التعدى على لاعب ناشئ بمنطقة الشؤون فى قنا.

تعود أحداث الواقعة إلى 20 نوفمبر 2021 عندما وجهت جهات التحليق للمتهم أحمد.م.إ، 28 عاما، مدرب كرة قدم بتهمة استدراج ف.س.ح، 12 عاما، لاعب ناشئ إلى مسكنه الكائن بمنطقة الشئون بمدينة قنا بالتحايل والإكراه وقام التعدى عليه بعد أن أوهمه بأنه مصابا بجزع فى فخذه.

وأوضحت التحريات أن المتهم لاعب بنادى ومدرب كرة قدم للناشئين وأثناء التدريب أصيب لاعب فى فريقه، فحاول اقناعه بأنه يستطيع علاجه والعودة للعب فى أسرع وقت.

تم إحالة القضية برقم 17996 لسنة 2021 جنايات قسم قنا لسنة 2021، والمقيدة برقم 3691 لسنة 2021 كلى قنا، إلى محكمة جنايات قنا والتى قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات.