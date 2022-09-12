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السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة 11 كيلو حشيش فى الشروق

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:32 م
السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بحيازة 11 كيلو حشيش فى الشروق محكمة _أرشيفية
أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهما بإحراز 11 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
 
وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2513 لسنة 2022 الشروق، والمقيدة برقم 500 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين أحرزا بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش.
 
وشهد معاون مباحث إدارة الطرق والمنافذ، بأنه وأثناء تواجده بالتمركز الأمني وجد متهمين مستقلان السيارة قيادة المتهم الأول بدون لوحات معدنية وباستيقافها وسؤال قائدها عن التراخيص قرر بعدم حملها.
 
وبتفتيش السيارة عثر على جوال داخله 120 قطعة لجوهر مخدر ومبلغ مالي، وبتفتيش المتهم الأول عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش الثاني عثر على هاتف محمول وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، فيها وأن المبلغ المالي لسهولة التواصل مع العملاء.
 
 
 

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