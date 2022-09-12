البترول: 57.3 ألف برميل زيت خام يومياً إنتاج جابكو 2021/2022

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يكثف حالياً أنشطة البحث والاستكشاف فى كافة المواقع البترولية بهدف تحقيق اكتشافات جديدة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى مواكبة ذلك مع تنفيذ خطط التوافق البيئى بشركات البترول بهدف حماية البيئة المحيطة بمواقع العمل البترولى بالإضافة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية للأفراد والأصول.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال عام 2021/2022.

وأكد الملا، أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة وزيادة كفاءة الأداء وسرعة تنفيذ المشروعات التي ستسهم في زيادة معدلات الإنتاج ، مشيراً إلى وجود تنسيق مع شركائنا دراجون أويل الإماراتية للتغلب على كافة التحديات التى تواجه الشركة.

ومن جانبه استعرض المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة مؤشرات الأداء خلال العام حيث أشار إلى أن معدل انتاج الشركة بلغ حوالى 3ر57 ألف برميل زيت خام يومياً وأنه قد تم حفر بئراً استكشافياً و6 آبار تنموية بجانب قيامها بإجراء أعمال صيانة وإصلاح وإعادة اكمال للآبار ، مشيراً إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع للبحث السيزمى على مساحة 345 كيلومتر مربع باستثمارات 49 مليون دولار وقامت بمعالجة ودراسة البيانات الجيولوجية مما سيسهم بشكل كبير فى تحديد فرص استكشافية مستقبلية لحفر آبار جديدة.

وأضاف أنه جارى تنفيذ مشروع تنمية حقل شمال صفا باستثمارات 100 مليون دولار وجارى الاستعداد لتدشين منصة بحرية لتنمية الحقل ومد الخطوط لزيادة الإنتاج من 10 آلاف برميل يومياً إلى 15 ألف برميل يومياً من الزيت الخام ، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع تركيب خطوط أنابيب بمنصة الإنتاج الرئيسية بحقل أكتوبر ، مشيراً إلى أنه جارى العمل على تنفيذ خطة الإصحاح البيئى بالشركة ومن ضمنها إنشاء مشروع محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى بطاقة تقرب من 40 ألف متر مكعب يومياً.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للإنتاج والاستكشاف والسلامة والأمن الصناعى وعلى الجروان رئيس شركة دراجون أويل الإماراتية وماتيا كامباناتى مدير عام شركة أيوك فى مصر.