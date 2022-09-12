الاتحاد الأوروبى يعلق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات دخول الروس

وكالات

فقد المواطنون الروس بحلول اليوم الإثنين إمكانية الحصول على تأشيرات بموجب اتفاقية تسمح لهم بسهولة الوصول نسبيا إلى منطقة شنجن الأوروبية.

وحسب موقع العين الإماراتى، تبنى المجلس الأوروبي مقترحا لتعليق اتفاقية تسهيل إصدار تأشيرات الدخول مع روسيا الأسبوع الماضي.

وستقلص هذه الخطوة بشكل كبير عدد التأشيرات الجديدة التي ستصدر للروس من أجل دخول منطقة شنجن، والتي تتضمن 22 دولة بالاتحاد الأوروبي وأربع دول أوروبية.

كما ستزيد رسوم طلب الحصول على تأشيرة شنجن من 35 يورو (35 دولارا) إلى 80 يورو، وستكون هناك حاجة إلى المزيد من المعاملات الورقية.

وستكون أوقات التعامل معها أطول أيضا، وستكون هناك قيود على تأشيرات الدخول المتعدد.

وقد يؤدي تشديد القواعد إلى رفض طلبات التأشيرة وحتى إلغاء التأشيرات الحالية.

وتوفر إرشادات الاتحاد الأوروبي للدول سلطات تقديرية واسعة بالإضافة إلى أساس للقيام بفحص أكثر تفصيلا للطلبات.

وفي الوقت ذاته، يظل الاتحاد الأوروبي مفتوحا أمام المتقدمين الذين يسافرون لأسباب اضطرارية، ولا سيما أفراد عائلات مواطني الاتحاد الأوروبي والصحفيين والمعارضين وممثلي المجتمع المدني.

ويمكن للدول تخفيض رسوم التأشيرة أو التنازل عنها تماما للمنتمين لهذه المجموعات.

ودخلت اتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حيز التنفيذ منذ عام 2007، على الرغم من تعليقها لرجال الأعمال وممثلي الحكومة والدبلوماسيين بعد فترة وجيزة من الحرب الأوكرانية في فبراير الماضي.