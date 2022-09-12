استعادة الواجهة الحضارية للمحافظة.. تعرف على أهم المواقف الجديدة بالجيزة

وتبنت المحافظة خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، حيث شهد التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير مواقف المحافظة، طفرة تنموية وانطلاقة حضارية، يستهدف تحويلها من مناطق عشوائية تعاني ازدحاما وتكدسا مروريا لمناطق حضارية، تقضي على التكدس المروري وتخفف من عناء المواطنين.

وفيما يلي يستعرض "اليوم السابع" أهم المواقف الحضارية الجديدة بنطاق محافظة الجيزة:

-تطوير موقف ميدان الجيزة

يعد الموقف نموذجا حيا لأعمال التطوير التى طرأت على المواقف، حيث بلغت تكلفته 11 مليونا و800 ألف جنيه، ليستوعب 230 سيارة بعد أن كان حجم استيعابه من السيارات 190 سيارة فقط.

-إنشاء مجمع مواقف المريوطية

بجانب أعمال التطوير التي تشهدها المواقف بمحافظة الجيزة، تم إنشاء مواقف جديدة ساهمت فى القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، ويعد مجمع مواقف المريوطية الذي تم تشييده بتكلفة إجمالية 10 ملايين و200 ألف جنيه، وطاقة استيعابية 225 سيارة، أحد أهم المشاريع التي شهدتها المحافظة، لما حققه من إيرادات شهرية كبيرة.

-إنشاء مواقف السودان والوراق

كان لإنشاء مواقف جديدة بالمحافظة عظيم الأثر على المواطنين بالشوارع، والذين أبدوا سعادتهم البالغة فى حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية بتلك المناطق، حيث بلغت سعة مواقف السودان 210 سيارات، فيما بلغت سعة موقف الوراق أسفل محور روض الفرج 250 سيارة.

-إنشاء موقف أرض اللواء

يعد من أهم المواقف التي يجرى إنشائها بحي العجوزة أسفل محور الفريق كمال عامر، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موقف بحي العمرانية أسفل محور الفريق كمال عامر بسعة 100 سيارة.

إنشاء موقف المثلثة

يعد أحدث أعمال الإنشاء للمواقف بالمحافظة، ومن أهم المشروعات التى نفذت بعد أن تم تخصيص أرض المثلثة بآخر شارع فيصل بقرار منفعة عامة على مساحة 4 أفدنة لتجميع جميع خطوط مواقف السيرفيس العشوائية لتسع 2300 سيارة، وكان الهدف من المشروع تحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية والقضاء على البلطجة والعشوائية.