إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على صحراوى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 10 أشخاص منذ قليل، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو، اتجاه القاهرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي قبلي كمين سمسطا بحوالي 3 كيلو، اتجاه القاهرة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق اسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق مدير المرفق ب 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وجرى نقل 10 مصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة وذلك لقربها من مكان الحادث.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: حمدي محمد علي، 22 سنة، مصاب جروح و كدمات، وعلي محمود ابو الغيط، 22 سنة، مصاب جروح و كدمات، ومحمد عاطف منصور، 22 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحمدي محمود سيد، 50 سنة، تاجر، مصاب جروح و كدمات، وبكري محمد علي، 30 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وهشام مسعود عبد الحميد، 28 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن، وإبراهيم صلاح الدين ابراهيم، 20 سنة، مصاب جروح و كدمات، وأيمن شحاته حسن، 46 سنة، تاجر ملابس، مصاب سحجات وكدمات، ومحمد حسنى محمد يوسف، 24 سنة، طالب بكلية تجارة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري، وصلاح احمد إبراهيم، 52 سنة، تاجر، مصاب كدمات.

وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة أسيوط وانهم كانوا في طريقهم لمحافظة القاهرة، وجرى اتخاذ الإجراءات