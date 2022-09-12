إحالة العاملين بمركز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم في أوقات العمل الرسمية

القليوبية - إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبد العليم حماد من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب طوخ خلال الفترة الصباحية.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، في بيان لها، أنه تمت متابعة مراكز شباب الناصرية ودندنا والسفاينة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، وكذلك متابعة عمل الحضانة والأنشطة والسجلات بالمراكز، كما شملت المتابعة مركز شباب الحصة والذي وجد مغلق في اوقات العمل الرسمية.

وأوصت اللجنة، بتسجيل أسماء المترددين على المكتبة أول بأول والاهتمام بالنظافة، مع التأكيد باستمرار المتابعة الميدانية للمراكز والتأكيد على تلافي ملاحظات لجنة المتابعة.

ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين بمركز شباب الحصة للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تغيبهم في أوقات العمل الرسمية، مؤكدا تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمتابعة المستمرة لمراكز الشباب والتأكيد على التزام العاملين وتقديم الخدمات الشبابية والرياضية للمترددين .