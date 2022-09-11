5 سنوات مع الشغل والعزل لمساعد سائق قطار وملاحظ تسببا في تصادم بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة ابراهيم غريب، بالسجن مع الشغل 5 سنوات لكل من " ع.م.ع" مساعد سائق قطار و" ح.م.إ" ملاحظ تشغيل قطارات، وعزلهم 3 سنوات من عملهم، لاتهامهم بالإهمال والتسبب في إصابة عدد من الركاب داخل محطة السكة الحديد.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 632 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة السكة الحديد، يفيد بوقوع تصادم بين قطار وجرار، ما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بالسكة الحديد، بدائرة قسم العطارين.

كشفت التحقيقات ،أن المتهم الأول" ع.م.ع" والمعين مساعد سائق بمحطة قطارات الإسكندرية، قام بالحصول علي طقم تشغيل الجرار رقم 3219، وهي عبارة عن ( يد العاكس و يد الرباط ) من مكتب تسليم الاطقم رغم علمه بعدم وجود سائق، وقيامه بالصعود للجرار 3219، وتركيب يد العاكس في مكانها بكنترول القيادة وتحريك الجرار بمفرده، دون وجود السائق في الكابينه، مخالفا بذلك الفقرة رقم 13 من المادة رقم 111 من لائحة سلامه التشغيل، والتي تنص بعدم تحرك اية قاطرة، ما لم يوجد بها قائد ومساعد، وذلك دون انتظار لخلو السكة أمامه، والذي كان من شأنه وقوع حادث التصادم.

وتبين أن المتهم الثاني " ح.م.إ " ملاحظ تشغيل السائقين بمحطة القطارات، قام بالتوقيع للسائق في سجل الحضور والانصراف الموجود في حوزته، رغم علمه بعدم وجوده في مكان عمله ، وانه سمح للمتهم الأول باستلام اطقم تشغيل الجررات لكل من الجرارين ارقام 2519 و 3219 من العهدة الموجودة بحوزته ، لإجراء المناورات المطلوبة رغم علمه بعدم وجود السائق، مما ادي الي وقوع حادث بين القطار والجرار داخل محطة السكة الحديد، ونتج عنها إصابة عدد من ركاب القطار، وتلفيات في القطار والجرار، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة للتحقيق قررت إحالة المتهمين الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.