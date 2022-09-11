5 زيوت للوجه تجعل بشرتك الجافة والخشنة مشرقة.. أبرزها زيت جوز الهند

كتبت ميرفت رشاد

غالبًا ما نعتقد أن الأسطورة القائلة بأن البشرة الدهنية أكثر عرضة لمشاكل الجلد مثل حب الشباب أو البثور، لكن التعامل مع الجلد الجاف أو الخشن أكثر صعوبة، قد يكون السبب الرئيسي للتجاعيد والجلد المتقشر والشفاه التالفة وحتى حب الشباب، قد تبدو البشرة الجافة لبعض الأشخاص غير ضارة، ولكن إذا لم يتم الاعتناء بها بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى عدد من المشاكل الجلدية الخطيرة بما في ذلك التهاب الجلد أو الإكزيما، لا شيء يمكن مقارنته بالتأثيرات المغذية لزيوت الوجه، نعم ، يمكن لزيوت الوجه للبشرة الجافة أن تصنع المعجزات، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

هل استخدام زيت الوجه مفيد؟

تصنع بشرتنا الزيوت والدهون بشكل طبيعي مما يساعد على منع فقدان الماء من بشرتنا والحفاظ عليها رطبة، ولكن في حالة البشرة الجافة ، يقل إنتاج الزيت الطبيعي، لهذا السبب ثبت أن استخدام زيوت الوجه للبشرة الجافة يحسن صحة البشرة، كونه على شكل طبقات كخطوة تالية بعد وضع المرطب ، يساعد زيت الوجه على حبس الرطوبة للحفاظ على كل شيء تحت الجلد الناعم والمرطب.

5 زيوت للوجه للبشرة الجافة والخشنة:

1. زيت الأرجان

يمكن إنهاء صراعاتك مع البشرة الجافة باستخدام زيت الأرجان، إنه يوفر إجراءات مضادة للدهون يمكن أن تتحكم في إنتاج الدهون على بشرتك، يمكن أن يعزز هذا الزيت بشرة أكثر نعومة وهدوءًا عن طريق علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك الجلد الجاف وحب الشباب، على الأقل مرتين يوميًا ، ضعيه مباشرة على بشرتك أو استخدمي كريم وجه يحتوي على زيت الأرجان.

2. زيت جوز الهند

ثبت الآن أن زيت جوز الهند يساعد في إدارة البشرة الجافة وإبطاء عملية الشيخوخة، يمكن لزيت جوز الهند أن يحسن مظهر بشرتك بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين E و K ، والأنشطة المضادة للفطريات والبكتيريا ، وخصائصه المضادة للبكتيريا.

3. زيت الجوجوبا

يعتبر زيت الجوجوبا رائعًا عندما يتعلق الأمر بتهدئة وتهدئة تهيج واحمرار الجلد، يحتوي زيت الجوجوبا في الواقع على عدد من الفوائد العلاجية التي قد تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب، استخدمه كمنظف أو مرطب أو علاج للبقع لجني فوائده، عادة ، لا تحتاج إلى تخفيف ويمكن تطبيقه على أي جزء من جسمك ، بما في ذلك وجهك.

4. زيت الزيتون

يمكن أن يعمل زيت الزيتون كحاجز إضافي للبشرة الجافة والمتشققة ، خاصة في فصل الشتاء، إنه مرطب رائع للبشرة، خاصة عند وضعه على الجلد الرطب عندما تكون المسام مفتوحة.،كما أن زيت الزيتون يرطب البشرة ويقتل البكتيريا لما له من خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

5. زيت بذور العنب

يمكن استخدام زيت بذور العنب لترطيب البشرة الجافة والباهتة وتوحيد لون البشرة وتقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، هذا هو الحال لأن حمض اللينوليك وفيتامين هـ يحميان البشرة من الأضرار البيئية ، ويعيدان مرونتها ، ويساعدان في الاحتفاظ بالرطوبة، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الدواء القابض الموجود في زيت بذور العنب يساعد على توحيد لون بشرتك وشدها، ما يمنحها مظهرًا أكثر نعومة وإشراقًا.