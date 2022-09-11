وزير الطيران يبحث مع وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء السعودى تعزيز الشراكة

كتبت رحاب نبيل

استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى، بمقر الوزارة، الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، حيث بحث الوزيران آفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوى.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى، والطيار سامح الحفنى مندوب مصر الدائم فى المنظمة الدولية للطيران المدنى، وأمانى متولى الوكيل الدائم لوزارة الطيران، ومن الجانب السعودى السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وعبد العزيز الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدنى السعودى.

فى بداية اللقاء رحب الفريق محمد عباس بالوزير السعودى والوفد المرافق له، مؤكداً على الروابط الأخوية الوثيقة بين مصر والمملكة العربية السعودية وعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

وأشار الفريق محمد عباس إلى حرص وزارة الطيران المدنى على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية فى مجال النقل الجوى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية التنسيق المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات.

ومن جانبه قدم وزير الدولة السعودى التهنئة للفريق محمد عباس لتوليه مسئولية وزارة الطيران المدنى متمنيا له التوفيق، مؤكدا أن قطاع الطيران المدنى المصرى يشهد تطوراً كبيراً فى مختلف الأنشطة.

وأشار الدكتور عصام بن سعيد إلى أهمية تعزيز الشراكة مع وزارة الطيران المدنى بما يخدم صناعة النقل الجوى فى البلدين .

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك في مجال النقل الجوي فى ظل تزايد الحركة الجوية بين مصر والسعودية وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وآلية التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين الشقيقين فى المحافل الدولية، كما استعرض الجانبان التحديات التى تواجه صناعة الطيران وسبل مواجهتها بما يسهم فى خدمة قطاع النقل الجوى العربي.