وزير الدفاع الروسى يشيد باحترافية القوات المدرعة فى العملية الخاصة بأوكرانيا

وقال شويجو في خطاب تهنئة للعسكريين والمحاربين القدامى وعمال الصناعة الدفاعية، بمناسبة يوم القوات المدرعة الروسية، إن القوات الروسية تثبت في سياق العملية العسكرية الخاصة استعدادها وقدرتها على حل أكثر المهام تعقيدا ومسؤولية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

وثمن شويجو إنجازات فرق التصميم فى تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أنهم يساهمون مساهمة كبيرة في تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا.