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وزير الدفاع الروسى يشيد باحترافية القوات المدرعة فى العملية الخاصة بأوكرانيا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 01:24 م
وزير الدفاع الروسى يشيد باحترافية القوات المدرعة فى العملية الخاصة بأوكرانيا وزير الدفاع الروسي سيرجى شويجو
أ.ش.أ

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أشاد وزير الدفاع الروسي،سيرجى شويجو، اليوم الأحد، باحترافية القوات المدرعة الروسية التى تشارك فى العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

وقال شويجو في خطاب تهنئة للعسكريين والمحاربين القدامى وعمال الصناعة الدفاعية، بمناسبة يوم القوات المدرعة الروسية، إن القوات الروسية تثبت في سياق العملية العسكرية الخاصة استعدادها وقدرتها على حل أكثر المهام تعقيدا ومسؤولية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم". 

وثمن شويجو إنجازات فرق التصميم فى تطوير الأسلحة والمعدات العسكرية، مشيرا إلى أنهم يساهمون مساهمة كبيرة في تعزيز القدرة الدفاعية لروسيا.

 


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