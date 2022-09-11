ورش للخط العربي ومسرح عرائس وورش عن الأسرة وكرم الرجال لدعم أطفال الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة ورشة حكي قصة بعنوان"كرم الرجال" تأليف الدكتور مسعود صبري ألقاها عادل محمد، ونظم مكتبة الضبعية الثقافية ورشة حكى بعنوان "الملكة تى" ألقاها السادات مصطفى، تحدث عن حياتها وأسرتها ومكان دفنها وجميع الألقاب التي كانت لها وأصولها.

وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى حكاية قصة بعنوان"سلوكى مع الأسرة" ألقاها مينا عادل أنور، وأعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى قام قصر ثقافة المحاميد بحري ورشة حكي بعنوان "الأصدقاء الأربعة" ألقتها ولاء أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعدت المكتبة دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته أسماء محمد، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوري ثقافي للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسم للاطفال رسم أشكال هندسية متداخلة نفذتها حجاجية خيري.

فيما قدم قصر ثقافة حوض الرمال عرض إنشاد ديني للمنشد محمود بهيج وقصيدة بعنوان"نور أطل علينا"، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس للأطفال بالقرية وتعليم فرائض الصلاة وسلوكيات دينية أداء سمر محمد، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع وحدة السكان بمحافظة الأقصر وجمعية رواد الخير داخل مستشفى شفاء الأورمان قسم الأطفال عرض مسرح عرائس قصة"الأسد الطماع" أداء أسماء عباس وعواطف مصطفى، وأعد المركز الحضري عرض مسرح العرائس عن"صفة القناعة" اداء عوض الله محمد، ونفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة خط عربي" خط الرقعة" أداء محمود محجوب، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة إبتكارات فنية بإستخدام الورق الملون وعمل شكل الفراولة تنفيذ شيرين محمد.



ورش رسم بقصور ثقافة الأقصر



رشة خط عربي لاطفال الاقصر