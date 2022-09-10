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مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور والكلاب الضالة

السبت، 10 سبتمبر 2022 02:24 م
مدينة الأقصر تستجيب لشكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور والكلاب الضالة مدينة الأقصر تحل شكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور
الأقصر – أحمد مرعى

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وجه اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إدارة شؤون البيئة برئاسة مجلس المدينة، بتنظيم حملة تفتيش بيئية مكبرة لمتابعة شكاوى المواطنين داخل نطاق مدينة الأقصر، تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وقيادة طارق يوسف سعد الله مدير إدارة شئون البيئة بمجلس مدينة الأقصر، بالتنسيق مع قسم شرطة البيئة والمسطحات ومديرية الطب البيطري ومباحث قسم بندر الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، لرئيس مدينة الأقصر بالاستجابة الفورية والعاجلة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة وإزالة الشكاوي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وعلى الفور تم التوجه إلى محل الشكاوى للمعاينة على الطبيعة، والتي تضمنت عدد 2 شكوى وجاءت الشكوى الأولى من أحد المواطنين نتيجة تضرره من وجود خيول خلف مدرسة الأقباط بجوار جمعية الأنبا ونس وتلاحظ وجود عدد 2 عربة حنطور أرقام (330 – 145) مع عدم وجود خيول أو روث حيوانات، وتم التنبيه على أصحاب عربات الحنطور بعدم تواجد الخيول بذات المنطقة والمحافظة على النظافة العامة باستمرار.

 

أما الشكوى الثانية فهى واردة من مديرية الطب البيطري وواردة من أحد المواطنين بنجع الخطباء، يشكو بوجود كلاب ضالة أمام مزلقان نجع الخطباء تثير الذعر بين المواطنين، حيث تلاحظ وجود عدد 5 كلاب ضالة، وبسؤال صاحب الشكوى قال بإن العدد يتضاعف ثلاثة أضعاف العدد الموجود في المساء، وعليه أفاد الدكتور مايكل رفعت والدكتورة نجوى نبيل بمديرية الطب البيطري بأنه سيتم عمل اللازم بإعدام الكلاب الضالة بذات المنطقة، حيث شارك بالحملة النقيب عماد ناشد ضابط شرطة البيئة والمسطحات المائية، والدكتورة نجوى نبيل مدير الصحة العامة بمديرية الطب البيطري، والدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة الأقصر البيطرية، وأسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطئ، ومحمد أبوضيف مباحث قسم شرطة الأقصر وسعيد هاشم وأحمد سيد مشرفي إدارة شؤون البيئة بمدينة الأقصر، وأحمد محمد أنور مشرف حي وسط.

 

جانب من بحث شكاوى المواطنين بمدينة الأقصر
جانب من بحث شكاوى المواطنين بمدينة الأقصر

 

شكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور والكلاب الضالة
شكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور والكلاب الضالة

 

مدينة الأقصر تحل شكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور
مدينة الأقصر تحل شكاوى المواطنين من مخلفات عربات الحنطور

 


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