موكب جنازة الملكة إليزابيث الثانية يغادر بالمورال والجمهور يصطف لوداعها.. صور

كتبت رباب فتحى

غادر نعش الملكة إليزابيث الثانية المقر الملكي في قلعة بالمورال لبدء موكب من المتوقع أن ينتهي اليوم في إدنبرة في الساعة 4 مساءً.



عربة الملكة إليزابيث

سيبقى التابوت بعد ذلك في قصر هوليرود هاوس، مقر إقامتها الرسمي في اسكتلندا، قبل أن ترقد يوم الاثنين في كاتدرائية سانت جايلز.



الورد على نعش الملكة

أول قرية ستمر بها هي بلاتير، حيث تجمع حشد صغير بالفعل.

ويغادر النعش بالمورال في حوالي الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي، متوجها عن طريق البر ببطء إلى إدنبرة، في رحلة تستغرق ست ساعات، وتمتد لأطول من 280 كيلومترا.



الجمهور

ومن المتوقع أن يصطف مئات الآلاف من الأشخاص على طول الطريق. وسيصل النعش إلى قصر هوليرود هاوس - المقر الرسمي للعائلة المالكة في العاصمة الاسكتلندية، حيث سيرقد في غرفة العرش. ومن المقرر أن يبقى النعش في إدنبرة حتى يوم الثلاثاء، قبل نقله إلى لندن.