مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يستقبل 72 شكوى خلال شهر أغسطس الماضى

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام لمحافظة الشرقية، خلال شهر أغسطس الماضى 72 شكوى تم الرد على 69 شكوى منها بنسبة 96٪ بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام وجار فحص باقى الشكاوى للرد عليها.

وفي سياق متصل، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالجهود التي يبذلها فريق عمل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام فى رصد وتلقى الشكاوى والطلبات من المواطنين، ثم التواصل والتنسيق والمتابعة مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام والجهات المعنية، لحل هذه الشكاوى، والاستجابة للطلبات المقدمة، مؤكداً أن مكتب خدمة المواطنين يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم و مطالبهم، والعمل على حلها.

وأضاف المحافظ أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة سياسات وبرامج قابلة للتنفيذ.

وفى نفس الإطار أكد إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة بالديوان العام أن الشكاوى التى استقبلتها الإدارة خلال شهر اغسطس الماضى تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعى بالإضافة إلى طلبات تقنيين أراضي لواضعى اليد وتظلمات من بعض الموظفين ،مشيراً الى قيام إدارة خدمة المواطنين بتنظيم عدد 2 لقاء جماهيرى لعدد 18 مواطن مع محافظ الشرقية بقاعة الإجتماعات بالديوان العام وذلك بناء على طلبهم لعرض شكواهم ،وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية المختصة، وتم بحث شكواهم وإتخاذ الإجراءات العاجلة لحلها بناءاً على تعليمات محافظ الشرقية .