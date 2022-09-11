انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة بالشرقية تحت شعار "حقك تنظمى"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع، مشيداً بمبادرات وزارة الصحة والتى تستهدف توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين لتخريج أجيال سليمة قادرة على العمل والإنتاج وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد فوزى القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة إلى انطلاق فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية من داخل الوحدة الصحية ببنى شبل التابعة للإدارة الصحية بالقنايات وتستمر لمدة ١٠ أيام فى الفترة من 11 إلى 22 سبتمبر الجارى وتنفذ على مرحلتين المرحلة الأولى فى الفترة من 11-15 سبتمبر الجارى بالإدارات الصحية بـ ( القنايات – مشتول السوق – العاشر من رمضان – كفر صقر – ههيا – بلبيس – أبو حماد – ديرب نجم – أولاد صقر – صان الحجر) والمرحلة الثانية فى الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجارى بالإدارات الصحية بـ ( الزقازيق – فاقوس – الصالحية الجديدة – الحسينية – منشأة أبو عمر – أبو كبير – منيا القمح – القرين – الإبراهيمية).

وأضاف القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة أن الحملة تشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبى فى تخصصات الباطنة والأطفال وذلك من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد ومقدمى الخدمة المدربون على أعمال الحملة لتحقيق المستهدف منها ولضمان وصول الخدمة للمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقرى بجميع أنحاء المحافظة.

بينما أوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية أنه سيتم تقديم الخدمات بالمرحلة الأولى للسيدات من خلال 249 عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائى، وعدد 14 عيادة طبية متنقلة وبمشاركة 124 طبيب مدرب، و351 ممرضة، و471 رائدة ريفية ومثقفة سكانية، تم تدريبهم على أعمال الحملة وكذلك تفعيل دور الرائدات الريفيات فى تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.