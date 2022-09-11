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مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 18 طبيبا لتقديم خدمات مجانية للمرضى

الأحد، 11 سبتمبر 2022 07:16 ص
مستشفى بئر العبد بشمال سيناء تستقبل 18 طبيبا لتقديم خدمات مجانية للمرضى مستشفى بئر العبد
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبلت مستشفى بئر العبد التخصصى بشمال سيناء 18 طبيبا من جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة لتقديم خدماتهم مجانا للمرضى .
 
وأعلنت المستشفى فى بيان، بأسماء السادة الأطباء القادمون وفق بروتوكول مستشفي بئرالعبد و التعاون المشترك مع الجامعات المصريه وخة (القاهرة - الزقازيق - الأزهر - المنصورة)
 
من 10/09/2022 حتى 16/09/2022 .
 
ووفقا لبروتوكول تعاون بين الصحة والجامعات الاربعة يتم أسبوعيا وصول اساتذة من كافة التخصصات لتقديم خدمات الكشف الطبى وإجراء العمليات مجانا للمترددين على مستشفى بئر العبد  التخصصى .
 
واوضح البيان أن الـ18 طبيب يغطون كافة التخصصات المطلوبة وهى تخدير وجراحة عظام وجهاز هضمى واشعة تخصصية وباطنة ومسالك بولية وجراحة قلب وصدر واوعية دموية ونساء وتوليد وجراحة عيون واطفال وتخدير .
 
وتعد مستشفى بئر العبد التخصصى ثانى أكبر مستشفيات شمال سيناء  بعد مستشفى العريش العام والتى بدورها تستقبل قافلة اطباء جامعيين اسبوعيا .
 
يذكر أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ويتواصل وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام  ومستشفى بئر العبد المركزى مع الجامعات.
 
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شمال سيناء

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مستشفى بئر العبد التخصصى

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