محافظ المنيا يوافق على تخفيض القبول بمدارس الثانوي العام لـ212 درجة

المنيا – حسن عبد الغفار

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على النزول بمجموع القبول ببعض مدارس التعليم الثانوي العام والتعليم الفني للعام الدراسي 2022 / 2023 ، من 215 درجة لتصبح 212 درجة للقبول بالثانوي العام، وذلك لاستكمال الأعداد المطلوبة، ونظرًا لوجود أماكن شاغرة ببعض المدارس وتحقيقًا للمصلحة العامة للطلاب.

من جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن مجموع القبول بالثانوي العام أصبح 212 بتخفيض 3 درجات عن الحد الأدنى المعتمد وهو 215 وذلك في 34 مدرسة ثانوي، كما تم تخفيض مجموع القبول لعدد 2 مدرسة خاصة وهما ( المدرسة القومية الخاصة عربي لغات بالمنيا – مدارس سان مارك الخاصة بإدارة مغاغة) 15 درجة لتصبح 160 بدلا من 175، وتم تخفيض الحد الأدنى للقبول لفصول الخدمات للثانوي العام من 180 إلى 175 درجة في مدارس المحافظة بالإضافة لتخفيض مجموع القبول ببعض المدارس بالتعليم الفني طبقا للمقترحات المقدمة.

كان محافظ المنيا، قد وافق الشهر الماضي على خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوي العام من 220 درجة إلى 215 درجة لشغل الأماكن الشاغرة بمدارس مدن وقرى المحافظة.



تخفيض الحد الأدنى للقبول بمدارس للتعليم الثانوي