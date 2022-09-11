طائرتان عسكريتان أمريكيتان محملتان بأطنان من المساعدات تهبطان بإقليم "السند" الباكستانى

ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني سيف الله قوله "إن كل طائرة كانت محملة بنحو 35 طنا من مساعدات الإغاثة التي سيتم توزيعها في الإقليم من قبل برنامج الغذاء العالمي".

وقامت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول بإرسال شحنات متعددة من المساعدات إلى باكستان لدعمها بعد تعرضها لفيضانات عارمة مؤخرا.

وكانت الفيضانات قد تسببت في مقتل ما يقرب من 1400 شخص وإصابة 13 ألفا آخرين بالإضافة إلى تشريد الملايين منذ منتصف يونيو وحتى الآن .. كما تسببت في تدمير البنية التحتية للطرق والاتصالات.



وقد طالت الفيضانات باكستان كلها وأثرت على أكثر من 3.3 مليون شخص .. كما تضررت بعض مواقع التراث بما في ذلك "موهينجو دارو" التي تعتبر واحدة من أفضل المستوطنات الحضرية القديمة المحفوظة في جنوب آسيا.

وتعتبر الأمطار الموسمية السنوية ضرورية لري المحاصيل وتجديد البحيرات والسدود عبر شبه القارة الهندية، ولكنها تجلب أيضا كل عام موجة من الدمار.