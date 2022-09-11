ضبط سيدة طعنت زوجها بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما فى جهينة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقل مستشفى سوهاج الجامعى عامل يبلغ من العمر 30 سنة مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وذلك عقب قيام زوجته بالتعدى عليه باستخدام سكين بسبب خلافات زوجية بينهما تم ضبط المتهمة والسلاح المستخدم ف الواقعة أكدت أنها قامت بإلقائه في المصرف.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بقيام سيدة بطعن سوهاج بسلاح أبيض مما نتج عنه إصابته وتم تحويله للمستشفى الجامعى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد العزازى مفتش مباحث مركز شرطة جهينة بوصول المدعو عبد الرحمن م ع ا 30 سنة عامل ويقيم دائرة مركز جهينة مصاباً " جرح طعني نافذ بالصدر " الى مستشفي سوهاج الجامعي.

وبسؤال شقيقه المدعو محمود م ع ا 45 سنة حاصل علي دبلوم زراعة ويقيم بذات الناحية باتهام زوجة المصاب المدعوة صباح ع ا ا 24 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية بالتعدي علي زوجها بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بسبب خلافات زوجية بينهما.

تم ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة وأضافت بتخلصها من السلاح الأبيض" سكين " بإلقائه بإحدي المصارف تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.