ضبط "أحبار" منتهية الصلاحية فى برج العرب غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين حملات مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، بشن حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير محضر حيازة خامات ومواد كيماوية لأحبار الأقلام منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على 12 كرتونة بداخل كل كرتونة 12 عبوة سعة العبوة لتر، من مادة إضافات للأحبار منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها 144 لترا، و6 عبوات زنة الواحدة 20 كجم بداخلها أحبار منتهية الصلاحية بإجمالي كمية قدرها 120 كيلوجراما.

وكذلك عبوتان زنة الواحدة 25 كجم بداخلها أحبار غير مدون عليها أي بيانات من تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومستوردة وبدون مستندات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.