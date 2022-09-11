اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مياه المنوفية يتفقد محطتى رفع دناصور ودراجيل بالشهداء ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 11 سبتمبر 2022 10:20 ص
رئيس مياه المنوفية يتفقد محطتى رفع دناصور ودراجيل بالشهداء ضمن "حياة كريمة" المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية
المنوفية- فريق المحافظات

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تفقد المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، محطة رفع دناصور لمتابعه اجراءات التشغيل داخل المحطة ومتابعه سير وانتظام العمل بها بهدف رفع كفاءه المحطة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين .

شملت الجولة تفقد الأعمال الجارى إنشائها بمحطة رفع دراجيل ضمن المبادرة الرئاسية "حياه كريمه" لتطوير الريف المصرى .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية وتعليمات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مبادرة " حياة كريمة " لتطوير قري الريف المصرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن بالريف المصري وتحقيق تنمية مستدامة .


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