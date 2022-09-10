مصرع طفل تحت عجلات سيارة بدون لوحات معدنية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات مصرعه، تحت عجلات سيارة على طريق قرية الخطاطبة، المتجه لجزيرة أبو نشابة التابعين لمركز السادات في محافظة المنوفية، أثناء سيره على الأقدام، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بورود بلاغ إلى مركز شرطة السادات، بمصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، أثناء سيره على طريق جزيرة أبو نشابة الخطاطبة وتم نقل الجثمان إلى مستشفى السادات المركزي لمعاينة الطب الشرعي لاستخراج تصاريح الدفن.

وبالانتقال والفحص تبين أن السيارة المتسببة في الواقعة سيارة نقل ، لا تحمل لوحات معدنية يقودها طفل 12 سنة، طالب، يعمل لدى والده بمحجر للرمال والزلط ، وتم تحرير محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.