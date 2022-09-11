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رئيس الوزراء: نستهدف الوصول لـ 30 مليار دولار دخلا من قطاع السياحة

الأحد، 11 سبتمبر 2022 03:26 م
رئيس الوزراء: نستهدف الوصول لـ 30 مليار دولار دخلا من قطاع السياحة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقب انتهاء العرض التقديمي لمحافظ جنوب سيناء حول مشروعات مدينة شرم الشيخ، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مجموعة من المستثمرين السياحيين بالمدينة؛ وذلك لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، وكذا التحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها.
 
وطلب رئيس الوزراء من المستثمرين إعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة قائلا: ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع.. احلموا وإحنا نحقق الأحلام دعما لهذا القطاع الحيوي"؛ من أجل الوصول إلى هدف الـ 30 مليار دولار دخلا من من قطاع السياحة، ولكن عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة.

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