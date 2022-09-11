دورات تدريبية لريادة الأعمال وجلسات الدوار التوعوية بقرى "حياة كريمة" في المنيا

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

يواصل المجلس القومي للمرأة بالمنيا، تنظيم العديد من الفعاليات التي تهدف للتنمية المجتمعية وبناء وتنمية الأسرة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه رئيس الجمهورية، وينفذ بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال عقد العديد من "الدورات التدريبية والتدريبات العملية والميدانية، وفعاليات ريادة الأعمال والقوافل الطبية والعلاجية" وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي، مقرر المجلس القومي للمرأة، بتعظيم الاستفادة من تلك الفعاليات لنشر الوعي ورفع المستوى الثقافي والفكري والصحى لدى المواطنين بمختلف الفئات العمرية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا أن الفرع واصل عقد الدورات التدريبية، حيث تم تنفيذ 15 دورة تدريبية لريادة الاعمال بالتوازي بقرى مراكز (ملوى و أبو قرقاص و مغاغة و العدوة) حيث استهدفت كل دورة 25 سيدة، مشيرة إلى أن التدريبات تناولت تعريف السيدات بمفاهيم النوع الاجتماعي (الثقافي) والفرق بينه وبين النوع البيولوجي لتعظيم وتأكيد الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة فى المجتمع وتغيير الثقافة السلبية، وتحفيز السيدات المشاركات فى التدريب على الدخول فى مجال ريادة الأعمال من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال مثل الابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تخطيط المشروع.

وفى نفس السياق، واصل الفرع استكمال تنفيذ سلسلة من الجلسات التوعوية تحت عنوان (جلسات الدوار) لتمكين السيدات ورفع الوعي لديهن، حيث عقدت 12 جلسة فى قرى بمركز ملوي (سنجرج – الروضة- المحرص - قسم رابع ملوي- ام قمص) حيث استهدفت كل منها 50 سيدة.



جلسات الدوار التوعوية بقرى حياة كريمة فى المنيا (1)



جلسات الدوار التوعوية بقرى حياة كريمة فى المنيا (2)



دورة تدريبية لريادة الأعمال فى المنيا (1)