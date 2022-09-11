حصاد الوزارات ..الصحة: غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا

كتب محمود راغب

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

رئيس الوزراء يختتم زيارته لشرم الشيخ بتفقد السوق التجاري وتنفيذ طريق السلام

شكرى يؤكد موقف مصر المتمسك بضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

التعليم العالى: كليات التمريض تعلن نتائج اختبارات القدرات لطلاب المعاهد اليوم وغدا

مدبولى: مؤتمر المناخ سيكون وجهة سياحية لمصر وما يحدث بها من مشروعات تنموية

الصحة: فحص مليون و575 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

الصحة: غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا

شكرى يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر cop27 المزمع عقده فى شرم الشيخ

أخبار مصر.. تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الإسكان: جولات مكثفة لمسئولى الوزارة بـ"سكن لكل المصريين" فى المدن الجديدة

وزير الإنتاج الحربى يجتمع مع مسؤولى شركة رينو الفرنسية لبحث التعاون المشترك