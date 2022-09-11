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حصاد الوزارات ..الصحة: غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا

الأحد، 11 سبتمبر 2022 05:45 م
حصاد الوزارات ..الصحة: غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا جدرى القرود
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

رئيس الوزراء يختتم زيارته لشرم الشيخ بتفقد السوق التجاري وتنفيذ طريق السلام

شكرى يؤكد موقف مصر المتمسك بضرورة التوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة

التعليم العالى: كليات التمريض تعلن نتائج اختبارات القدرات لطلاب المعاهد اليوم وغدا

مدبولى: مؤتمر المناخ سيكون وجهة سياحية لمصر وما يحدث بها من مشروعات تنموية

الصحة: فحص مليون و575 ألف سيدة ضمن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"

الصحة: غير مرجح تحول جدرى القرود لجائحة مثل كورونا

شكرى يستعرض رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر cop27 المزمع عقده فى شرم الشيخ

أخبار مصر.. تخفيض مصروفات أبناء العاملين بالتعليم لـ50% وسدادها على 3 دفعات

غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا وشبورة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الإسكان: جولات مكثفة لمسئولى الوزارة بـ"سكن لكل المصريين" فى المدن الجديدة

وزير الإنتاج الحربى يجتمع مع مسؤولى شركة رينو الفرنسية لبحث التعاون المشترك

 

 


الصحه

وزاره الصحه

جدرى القرود

كورونا

فيروس كورونا

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